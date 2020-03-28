https://static.news.ru/photo/976309c8-7194-11ea-b780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press

Опасность новой волны заражения новой коронавирусной инфекцией сохраняется, сообщил официальный представитель Государственного комитета здравоохранения КНР Ми Фэн.

По его словам, распространение заболевания внутри страны находится практически под контролем.

По состоянию на 28 марта, в больницах страны проходят лечение менее 3 тыс. пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса, — уточнил он.

Ми Фэн, сейчас выявлено 693 случая коронавируса, которые въехали на территорию Китая из 42 стран мира. Из них 83,4% те, кто прибыл в страну из семи государств, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что китайская провинция Хубэй, из которой по миру началось распространение COVID-19, снова принимает и отправляет самолёты. Пауза из-за коронавируса длилась 63 дня.

В мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, более 30 тысяч скончались, около 145 тысяч выздоровели. В России 1271 случай инфекции, 65 человек выписаны из больницы. 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве число случаев COVID-19 превысило 1000.