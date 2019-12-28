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Волонтёры обнаружили канцерогенный азбест в центре водных видов спорта в Токио.

Сообщается, что на этом объекте будут проходить Олимпийские игры 2020 года. Материал использовали при строительстве в противопожарных целях. Азбест был обнаружен в покрытии несущих балок. Учёные доказали, что он может стать причиной раковых болезней, сообщает Championat.com.

Властям города уже указывали на наличие вредного вещества на объекте, однако они не приняли никаких мер для его удаления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов призвал российских спортсменов не отказываться от участия в Олимпийских играх — 2020 в связи с санкциями WADA .