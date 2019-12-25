https://static.news.ru/photo/b7ca6fc6-27b6-11ea-86c9-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов призвал российских спортсменов не отказываться от участия в Олимпийских играх — 2020 в связи с санкциями WADA.

Думаю, это упущение российских спортивных чиновников. Некоторые хотят, чтобы спортсмены отказались от Олимпиады. Я считаю это абсурдом. Человек с четырех лет занимается спортом, чтобы в 25-26 выиграть Игры, а какое-то вмешательство на политическом уровне может помешать его спортивной жизни, — приводит слова Нурмагомедова Vesti.kz.

Также боец отметил, что с 2015 года сдал 41 допинг-тест и постоянно проверяется USADA как и остальные бойцы UFC. 18 апреля Нурмагомедов проведёт в Нью-Йорке очередную защиту своего чемпионского пояса в бою с Тони Фергюсоном.

Как сообщал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о лучшем бойце вне зависимости от весовой категории.