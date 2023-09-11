Любит лошадей и ракеты: что известно о дочери Ким Чен Ына, его других детях Эксперты объяснили, зачем лидер КНДР берет с собой дочь на военные мероприятия

Фото: AP/TASS

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э

В понедельник, 11 сентября в Кремле сообщили о визите председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына в Россию в ближайшие дни. Северокорейский лидер тщательно скрывает членов своей семьи, но нередко появляется на публике с дочерью Ким Чжу Э. Она посещает с отцом военные мероприятия и изучает новые межконтинентальные ракеты. Что известно о девочке, ее увлечениях и других членах семьи лидера Северной Кореи — в материале NEWS.ru.

Сколько детей у Ким Чен Ына

По данным СМИ, у лидера Северной Кореи трое детей. Газета The Chosun Ilbo пишет, что у Кима есть сын, который родился, скорее всего, в 2010 году. Но эта информация вызывает сомнения у экспертов по КНДР. По их мнению, если бы это действительно было так, то Ким вывел бы в свет именно его — ведь он старший из детей и мальчик.

Согласно установившейся в КНДР традиции, преемником Кима должен стать мужчина из его же династии. В открытых источниках нет никаких точных данных, что у председателя растет сын. Корейские СМИ озвучивали и другую версию: жена лидера КНДР Ли Соль Чжу родила ему мальчика в 2017-м. До этого, полагают журналисты, у пары было две дочери, которые появились на свет в 2010-м и 2013-м.

Откуда известно о существовании дочери Ким Чен Ына

Мировая общественность впервые узнала о существовании Ким Чжу Э от американского баскетболиста Денниса Родмана. Ким Чен Ын давно известен как большой поклонник западной культуры и спорта. В разное время сообщалось, что он болеет за английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» и пристально следит за матчами североамериканской лиги НБА.

В 2013 году Родман лично встретился с главой государства, много десятилетий находящегося под санкциями США. Он приехал в КНДР, чтобы записать новостное телешоу НВО и договориться о возможном выставочном матче между американскими и северокорейскими спортсменами.

Во время визита, по словам Родмана, он очень подружился с Ким Чен Ыном, которого спортсмен назвал «отличным парнем» и «другом на все времена». Более того, осенью того же года американский баскетболист снова встретился с главой КНДР, проведя вместе с ним и его родными один день на берегу моря.

«Я покачал на руках малышку Чжу Э, а также пообщался с его женой Ли Соль Чжу. Он хороший отец, и у него прекрасная семья», — рассказал тогда Родман в интервью The Guardian.

Фото: AP/TASS Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу (справа) и дочерью Ким Чжу Э (слева)

Когда Ким Чен Ын впервые показал свою дочь

Несмотря на всю свою закрытость, в ноябре прошлого года Ким все-таки показал одну из своих дочерей. Скорее всего, девочка, которая впервые вышла на публику за руку с северокорейским лидером, его средняя дочь. Как ее зовут, до сих пор точно не известно. Предположительно, ее имя — Ким Чжу Э. До этого местная пресса называла девочку «благородный ребенок», «почтенный отпрыск» и «любимая дочь», без упоминания имен.

На одном из мероприятий, куда Ким приходил с ребенком, он руководил экспериментальным запуском новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». На фото и видеокадрах видно, что глава КНДР держал девочку, одетую в белый пиджак с золотыми пуговицами, за руку и постоянно общался с ней.

На следующий день газеты КНДР писали, что «на финальном испытании ракеты „Хвасон-17“ вождь был вместе со своей любимой дочерью и с женой Ли Соль Чжу», однако официальных подтверждений этого не было. Правда, вскоре в КНДР выпустили целую серию марок, на которых Ким Чен Ын изображен со своей дочерью в момент старта «Хвасона-17».

«Успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты „Хвасон-17“», — так назвали серию марок с Ким Чжу Э на сайте почты.

Выпуск почтовых марок — традиционный для КНДР способ возвеличивания кого-либо. «То, что на марках вместе с отцом появилась и его дочь, можно расценивать как превращение ее в наследницу», — утверждает бывший министр объединения Южной Кореи Чон Се Хён.

С тех пор девочка стала регулярно появляться на публике, чаще всего на военных мероприятиях. Так, в конце ноября 2022-го она побывала на встрече своего отца с учеными и военными, в январе 2023 года посетила с ним склад ракет средней дальности «Хвасон-12». В феврале участвовала в праздничном банкете, организованном в честь 75-летия Корейской народной армии (КНА).

В последний раз девочка посетила вместе со своим отцом командование ВМС Корейской народной армии.

Фото: KCNA/EPA/ТАСС Лидер КНДР Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э во время визита в командование ВМС по случаю Дня военно-морских сил

Чем занимается дочь Ким Чен Ына

В марте 2023 года Национальное агентство разведки Южной Кореи рассказало Associated Press о дочери северокорейского лидера. Согласно этим данным, Ким Чжу Э учится дома. Как сообщил депутат Ю Сан Бом, присутствовавший на закрытом заседании южнокорейского парламента с представителями спецслужб, дочь Ким Чен Ына, известная в СМИ под именем Ким Чжу Э, никогда официально не была зачислена в школу.

В статье отмечается, что девочка проводит свободное время, катаясь на лошадях, которых она очень любит. Помимо этого, Ким Чжу Э любит лыжи и плавание.

Кто станет преемником Кима

Ходят слухи, что именно Ким Чжу Э станет преемницей северокорейского вождя. Местная пресса называет ее «любимый, уважаемый ребенок», как говорили о Ким Чен Ыне, когда тот стал наследником Ким Чен Ира.

Некоторые считают, что частые появления дочери вождя на мероприятиях — элемент пиара ядерной программы КНДР.

«Появление Ким Чжу Э на ракетных запусках, на параде с отцом скорее похоже на своего рода шоу со стороны Ким Чен Ына, через которое он показывает важность ядерного оружия и необходимость его для обеспечения безопасности страны», — полагает профессор Университета Конкук Чон Ён Сон.

Другие считают, что Ким Чен Ын намерен пресечь любые мечты о власти своей младшей сестры Ким Ё Чжон. «Ким Чен Ын не может поступить с сестрой так, как поступил с дядей — Чан Сон Тхэком, которого репрессировал. Поэтому, показав дочь публично и подчеркнув ее связь с собой, он заранее задвинул Ким Ё Чжон на второй план», — отметил старший научный сотрудник Института политики Асан Чха Ду Хён.

Фото: Pyeongyang Press Corps/Global Look Press Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и младшая сестра Ким Ё Чен

Зачем Ким Чен Ын появляется с дочерью на публике

Своих детей северокорейский лидер скрывает в целях безопасности, ведь за ними «охотятся» американцы и южане, предположил в разговоре с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун. Но иногда он все-таки появляется на публике не только с женой, но и со своей дочерью, чтобы продемонстрировать открытость и показать, что у него тоже есть семья, которую он любит, подчеркнул политолог.

«Еще одна причина — Ким Чен Ын хочет показать, что он хороший папа, который заботится о своих детях, а значит, и о своем народе», — предположил Ким.

По мнению эксперта, северокорейский лидер проявил качества замечательного психолога. Ким Ен Ун добавил, что когда люди видят улыбчивого ребенка, их сердца смягчаются, и такой прием может использоваться в переговорах с коллегами председателя КНДР. Версию о том, что Ким Чжу Э — будущая наследница, эксперт опроверг.

Возьмет ли Ким Чен Ын дочь в поездку в Россию

Ким Чен Ын планирует приехать на встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Накануне глава РФ поздравил лидера КНДР с 75-летием образования Корейской Народно-Демократической Республики.

Ранее издание The New York Times писало, что визит председателя запланирован для «обсуждения возможности поставок в Россию большего количества вооружений» и военного сотрудничества.

Кореевед Ким Ен Ун отметил в беседе с NEWS.ru, что председатель КНДР вряд ли полетит в РФ с дочерью. «Но [возьмет дочь] только в том случае, если ему понадобится смягчить Путина. Думаю, это не понадобится. К тому же это зарубежная поездка, вряд ли заботливый папа будет везти так далеко своего маленького ребенка», — подчеркнул эксперт.

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