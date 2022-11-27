Ким Чен Ын снова появился на публике с дочерью

Фото: State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во второй раз за последние дни появился на публике с дочерью. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Они встретились с военнослужащими, учеными и техническими специалистами, работавшими над запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

Дочь северокорейского лидера, которую, по данным южнокорейских СМИ, зовут Чжу Э, была одета в черное длинное пальто с меховым воротником. Сообщается, что она везде следовала за отцом и иногда держала его под руку.

Ранее сообщалось, что КНДР 18 ноября произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17». Пуском руководил лично глава республики Ким Чен Ын, он наблюдал за происходящим вместе с женой и дочерью. Это стало первым публичным появлением кого-либо из детей лидера КНДР, точное число которых также неизвестно.