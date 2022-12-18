КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету Yonhap: КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: Kepy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

КНДР 18 декабря выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Военные Южной Кореи анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты, сообщает Yonhap.

Агентство подчеркнуло, что ровно месяц назад, 18 ноября, КНДР запускала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17».

Телеканал NHK уточнил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В 2022 году это 62-я ракета, выпущенная из КНДР, и 36-я баллистическая.

Ранее генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) КНДР приказал открыть артиллерийский огонь в сторону моря в ответ на действия военных Южной Кореи.

Северокорейским военным также было приказано 6 декабря следить за действиями противника и поддерживать боеготовность.