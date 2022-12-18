КНДР 18 декабря выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Военные Южной Кореи анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты, сообщает Yonhap.
Агентство подчеркнуло, что ровно месяц назад, 18 ноября, КНДР запускала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17».
Телеканал NHK уточнил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
В 2022 году это 62-я ракета, выпущенная из КНДР, и 36-я баллистическая.
Ранее генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) КНДР приказал открыть артиллерийский огонь в сторону моря в ответ на действия военных Южной Кореи.
Северокорейским военным также было приказано 6 декабря следить за действиями противника и поддерживать боеготовность.