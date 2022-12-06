ЦТАК: Пхеньян приказал военным открыть артогонь в сторону Сеула

Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

Генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) КНДР приказал открыть артиллерийский огонь в сторону моря в ответ на действия военных Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на информацию Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Там отметили, что северокорейским военным также приказано следить за действиями противника и поддерживать боеготовность.

6 декабря примерно в 09:15 противник снова произвел выстрелы из гаубиц и реактивных систем залпового огня из района вблизи фронта. Выделенным пограничным артиллерийским частям был отдан приказ провести артиллерийскую стрельбу в сторону моря в качестве сильного предупреждения, — говорится в заявлении Генштаба КНА.

По данным Yonhap, военные США и Южной Кореи запланировали проведения учений с применением артиллерии с 5 по 6 декабря в уезде Чхорвон близ границы с КНДР.

В понедельник, 5 декабря, военные Северной Кореи выпустили порядка 130 снарядов по условным целях в морских буферных зонах на востоке и западе страны. Предполагается, что это было сделано из реактивных систем залпового огня в ответ на аналогичные действия Сеула.

Ранее агентство Yonhap сообщило о том, что в Сеуле заявили о вхождении самолетов КНР и РФ в «опознавательную зону ПВО». Причины этого не называются, Минобороны России данную информацию не комментировало.

Перед этим в небе над Южной Кореей были обнаружены 180 боевых самолетов КНДР. С целью отбить возможные атаки военное руководство страны подняло в воздух более 80 истребителей. Сообщалось, что активность Пхеньяна может быть связана с совместными военными учениями Южной Кореи и США.