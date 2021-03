Индия приступила к исследованию новой вакцины от коронавируса

По словам Пунавалла, препарат производится в партнёрстве с американской компанией Novavax. К настоящему времени вакцина была протестирована против африканских и британских вариантов COVID-19, её эффективность составляет 89%.

Covovax trials finally begin in India; the vaccine is made through a partnership with @Novavax and @SerumInstIndia . It has been tested against African and UK variants of #COVID19 and has an overall efficacy of 89%. Hope to launch by September 2021! https://t.co/GyV6AQZWdV