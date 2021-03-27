Индия приступила к исследованию новой вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/cdb4b172-8ef1-11eb-8007-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Институт сыворотки Индии сообщил о начале испытаний новой вакцины против COVID-19 — Covovax.Об этом рассказал в Twitter его исполнительный директор Адар Пунавалла.

По словам Пунавалла, препарат производится в партнёрстве с американской компанией Novavax. К настоящему времени вакцина была протестирована против африканских и британских вариантов COVID-19, её эффективность составляет 89%.

Covovax trials finally begin in India; the vaccine is made through a partnership with @Novavax and @SerumInstIndia . It has been tested against African and UK variants of #COVID19 and has an overall efficacy of 89%. Hope to launch by September 2021! https://t.co/GyV6AQZWdV — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) March 27, 2021

Как сообщается, препарат Covovax основан на вакцине NVX-CoV2373 компании Novavax и нацелен на спайковый белок на поверхности коронавируса SARS-CoV-2, позволяющий ему проникать в клетку человека.

В исследовании примут участие 1,6 тысячи человек от 18 до 99 лет, не имеющих проблем со здоровьем и не болевших COVID-19. Часть участников получат две дозы вакцины NVX-CoV2373, другая группа — Covovax, а третья — плацебо. Ожидается, что это исследование проверит, обладает ли Covovax такой же способностью вызывать иммунный ответ, как оригинальная вакцина производства Novavax, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил специалистам разработать «лучшую в мире вакцину» от коронавирусной инфекции. Лукашенко заявил, что разработка и производство вакцины от COVID-19 в республике является делом чести для Национальной академии наук (НАН) и Минздрава.