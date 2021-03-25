Лукашенко потребовал от белорусских учёных создать лучшую в мире вакцину

https://static.news.ru/photo/4ae45eb2-8e1c-11eb-a86d-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разработка и производство вакцины от COVID-19 в республике является делом чести для Национальной академии наук (НАН) и Минздрава.

Белорусский лидер обсудил вопрос выпуска вакцины на встрече с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем, передаёт БелТА.

В кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую — потому что опыт уже есть, — отметил Лукашенко.

Президент напомнил, что опыт производства таких препаратов есть у Европы, России, Китая и Индии. Лукашенко подчеркнул, что белорусская вакцина будет создаваться «не на голом месте». Ранее глава государства говорил, что его очень настораживает «драка вакцин».

25 марта в Белоруссии началось промышленное производство российского препарата «Спутник V». Планируется выпускать до 500 тысяч доз в месяц. Первая партия будет доступна для применения уже в начале апреля, писал NEWS.ru. Выпуск осуществляет республиканское унитарное предприятие «Белмедпрепараты», часть компонентов для производства вакцины поставляет российская компания «Генериум».