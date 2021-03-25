Белоруссия начала промышленный выпуск российской вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/8a02b656-8d4b-11eb-807e-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

В Белоруссии приступили к промышленному выпуску российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Производство препарата было налажено на республиканском унитарном предприятии «Белмедпрепараты». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав страны.

На РУП «Белмедпрепараты» начался розлив первых промышленных серий вакцины «Спутник V» из полупродукта российской компании АО «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт», — рассказали в белорусском ведомстве.

Всего предприятие планирует производить вакцину в объёме около 500 тысяч доз в месяц. Первая партия препарата уже дойдёт до населения в начале апреля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва и Сеул реализуют совместный проект по производству вакцины от COVID-19 на территории Южной Кореи. Как отметил глава МИД, местные предприниматели проявили интерес к этой инициативе.

РФПИ и корейская компания GL Rapha в ноябре 2020 года заключили соглашение о производстве свыше 150 млн доз «Спутника V» в год. Произведённую в рамках этого проекта вакцину будут направлять фармацевтической компании Yas Pharmaceuticals в Объединённых Арабских Эмиратах, которая, в свою очередь, будет распространять препарат среди государств Ближнего Востока, сообщал NEWS.ru.

Также сообщалось, что была достигнута договорённость о производстве вакцины «Спутник V» в Индии. Соответствующего соглашения достигли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Virchow Biotech. Ожидается, что в Индии будет производиться до 200 млн доз препарата в год. Передача технологий должна быть завершена во втором квартале 2021 года, после чего развернётся полномасштабное коммерческое производство вакцины.