https://static.news.ru/photo/992e5d24-4a6c-11ea-859d-fa163e074e61_660.jpg Гурбангулы Бердымухамедов Фото: kremlin.ru

Монумент высотой 300 метров предложил возвести туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов по случаю юбилейной годовщины независимости государства. Об этом он заявил во время заседания правительства по итогам 2019 года.

Президент отметил, что стела станет напоминанием будущему поколению об обретении независимости. 30-летие этого знаменательного для Туркменистана события наступит в 2021 году, передаёт «Интерфакс».

Необходимо соорудить на самой возвышенной площадке стелу высотой 300 метров, — сказал Бердымухамедов.

Заняться этим вопросом туркменский лидер поручил вице-премьеру Шамухамету Дурдылыеву. В ближайшее время он должен подготовить проект монумента и объявить тендер на его строительство.

Верховный совет Туркменской Советской Социалистической Республики принял закон «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана» 27 октября 1991 года. Таким образом Туркменская ССР стала независимым демократическим государством Туркменистан. Празднуют в стране это событие каждый год 27 сентября, так как ранее меджлис перенёс День независимости на эту дату.

Как писал NEWS.ru, ранее в Лебапском регионе Туркменистана мужчинам старше 40 лет запретили закрашивать седые волосы.