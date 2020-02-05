Мужчинам старше сорока лет в Лебапском регионе Туркменистана запретили закрашивать седые волосы.
Об этом сообщает «
Практически во всех профильных учреждениях, в том числе школах, учреждениях здравоохранения работникам, которые красят волосы для того, чтобы скрыть седину, велели вернуть естественный цвет волос, — передаёт корреспондент радиостанции.
По неподтверждённой информации, в случае приезда в район туркменского лидера, на встречу с ним будут допущены лишь «седовласые люди».
Ранее NEWS.ru писал о том, что туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов проехался на лошади по арене цирка. Он сделал несколько кругов по манежу.
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