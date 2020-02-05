https://static.news.ru/photo/5e4265e2-483d-11ea-ad63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Мужчинам старше сорока лет в Лебапском регионе Туркменистана запретили закрашивать седые волосы.

Об этом сообщает « Радио Азалтык », ссылаясь на информированные источники. По их данным, распоряжение было дано устно накануне визита в район президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Практически во всех профильных учреждениях, в том числе школах, учреждениях здравоохранения работникам, которые красят волосы для того, чтобы скрыть седину, велели вернуть естественный цвет волос, — передаёт корреспондент радиостанции.

По неподтверждённой информации, в случае приезда в район туркменского лидера, на встречу с ним будут допущены лишь «седовласые люди».

Ранее NEWS.ru писал о том, что туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов проехался на лошади по арене цирка. Он сделал несколько кругов по манежу.