Два завода Kia Motors в Южной Корее остановились из-за вспышки COVID-19

https://static.news.ru/photo/5b575482-f8a0-11ea-b985-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raimund Kutter/imageBROKER.com

Автоконцерн Kia Motors приостановил работу двух предприятий из-за вспышки на них коронавируса, сообщил представитель компании.

Вспышки инфекции произошли на заводах, расположенных в городе Кванмён к югу от Сеула. Там выявлены восемь заболевших, все они трудились на сборочном конвейере. Предприятия закрыты на проведение дезинфекции, шесть тысяч работнике распущены по домам, передаёт Yonhap.

По состоянию на 09:00 четверга (06:00 мск) известно о восьми заболевших COVID-19, — говорится в сообщении.

Назначены консультации со специалистами государственных карантинных органов, после них может быть принято решение о возобновлении работы заводов.

Всего корпорация владеет восемью заводами в Южной Корее, тремя в Китае, ещё по одному заводу находятся в США, Словакии, Мексике и Индии. Суммарно они могут выпускать 3,84 млн автомобилей в год.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. К 16 сентября число заболевших увеличилось на 278 121. Это на 4328 человек больше, чем накануне. Вылечились от опасного заболевание 258 075, что в общей сложности 21 557 137 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 погибли 6250 пациентов. Таким образом, за весь период пандемии, коронавирус унёс жизни 939 674 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп назвал сроки вакцинации американцев от коронавирусной инфекции.