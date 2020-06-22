COVID-19 диагностировали у членов экипажа российского судна в Пусане

https://static.news.ru/photo/b9d4d4e0-b498-11ea-b6f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

На российском транспортном судне, пришвартованного в южнокорейском порту Пусана, зафиксирована вспышка COVID-19. У 16 членов экипажа тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Об этом расссказали в мэрии города и профсоюзе работников морских перевозок.



С заразившимися контактировали порядка 160 членов профсоюза и других работников порта, которые ремонтировали судно. Все они изолированы. Специалисты их осмотрят в ближайшее время. По данным агентства Рёнхап, 34 человека плотно контактировали с больными COVID-19. Они не носили медицинские маски, так как они мешали их работе.

По состоянию на 22 июня, за последние сутки на территории Южной Кореи коронавирусом заразились 17 члеовек. Новые случаи заражения фиксируют в больших офисах и на складах Сеула.

Ранее глава Центра контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи Чон Ын Гён рассказал о распространении коронавируса. По его словам, в стране началась вторая волна пандемии.

Как писал NEWS.ru, прогнозы специалистов относительно того, что осенью мир ожидает вторая волна пандемии COVID-19, похоже, не оправдываются: она, возможно, уже началась. Во всяком случае, об этом косвенно свидетельствуют данные, поступающие из отдельных американских штатов, Китая, Южной Кореи и Ирана. Впрочем, причины возобновившегося роста числа заражённых в каждой ситуации разные. И потому есть вероятность того, что новые вспышки удастся своевременно локализовать.