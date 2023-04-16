У устроившего взрыв рядом с Кисидой нашли при себе нож Kyodo: подозреваемый в совершении взрыва рядом с Кисидой имел нож и вторую взрывчатку

Фото: Takahiro Sanda/AFLO/Global Look Press

Правоохранительные органы Японии

Подозреваемый в совершении взрыва в японской Вакаяме недалеко от места выступления премьер-министра страны Фумио Кисиды имел при себе нож, сообщает Kyodo со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По версии полицейских, 24-летний Рюдзи Кимура мог готовить несколько вариантов нападения. При этом агентство исключает формулировку «покушение», говоря об инциденте в Вакаяме.

По данным Kyodo, в результате взрыва один полицейский получил легкие увечья. Мотивы нападения преступника не раскрываются. Как утверждают источник NHK, в доме у подозреваемого также изъяли его компьютер и похожее на порох вещество. Всего сотрудники правоохранительных органов унесли из дома Кимуры 10 коробок.

Нападение произошло в рыболовном порту Сайгасаки в Вакаяме. После инцидента был задержан 24-летний житель города Каваниси префектуры Хего по имени Рюдзи Кимура. Именно он, по предварительным данным, бросил сигнальную ракету с дымом. Ни политик, ни участники встречи при этом не пострадали.

Позднее Кисида выступил перед жителями города Вакаяма на железнодорожной станции, где принес им извинения за доставленные неудобства из-за взрыва. Он заверил, что этот инцидент не должен никак повлиять на процесс выборов в стране.

В Сети появилось видео с моментом взрыва в рыболовном порту. На нем видно лишь панику участников встречи с премьером и слышен резкий звук взрыва от брошенного устройства.