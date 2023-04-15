Взрыв рядом с местом выступления премьера Японии попал на видео

Фото: Yoshikazu Tsuno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фумио Кисида

Момент взрыва рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash. Глава японского правительства не пострадал.

В ролике слышен громкий хлопок, после которого среди присутствующих начинается паника. Также на видео попал момент задержания одного подозреваемого.

Инцидент произошел в городе Вакаяма, на западе страны. По сведениям местных СМИ, взрыв прогремел после того, как кем-то в сторону политика был брошен предмет, напоминающий сигнальную ракету.

В июле прошлого года в Японии был убит экс-премьер Синдзо Абэ. Нападение на политика совершил 41-летний Тэцуя Ямагами. Он дважды выстрелил в спину экс-премьеру во время его выступления в префектуре Нара. После покушения Абэ был госпитализирован и в тот же день скончался в больнице. По словам Ямагами, первоначально он планировал убить главу «Церкви объединения». Поняв, что сделать это будет трудно, он решил выбрать в качестве мишени Абэ. В организации официально заявили, что экс-премьер не имел никакого отношения к ее деятельности.