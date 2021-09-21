Руки прочь от Чебурашки: почему ремейки советских мультфильмов злят россиян

Киностудия «Союзмультфильм» начала съёмки художественного фильма про Чебурашку с Еленой Яковлевой и Сергеем Гармашем. Россияне ещё толком не привыкли к современным образам простоквашинских Дяди Фёдора, почтальона Печкина и говорящего голосом Гарика Харламова Волка из «Ну, погоди!», а на подходе уже очередной новый взгляд на героев книг Эдуарда Успенского. Сможет ли кино про Чебурашку улучшить отношение россиян к ремейкам советских мультфильмов, разбирался NEWS.ru.

«Копии всегда хуже оригинала»

Художественный фильм про Чебурашку — проект «Союзмультфильма», студии Yellow, Black & White, онлайн-платформы START, телеканалов «Россия 1» и СТС. Совместными усилиями они попытаются вдохнуть новую жизнь в персонажей, появившихся на экранах 50 лет назад.

Все роли, кроме главной, сыграют актёры. Крокодил Гена станет одиноким мужчиной в исполнении Сергея Гармаша, старуха Шапокляк — бизнес-леди на «Роллс-Ройсе» (Елена Яковлева). Петь за крокодила Гену, как сообщалось, будет Дима Билан. И только ушастый герой останется сам собой: Чебурашку заново отрисуют на компьютере, но поместят в новые обстоятельства — в наши дни, где уже нет пионеров и никто не горит энтузиазмом собирать металлолом. Съёмки пройдут в Сочи, Кисловодске, Пятигорске: по сюжету, живущий в апельсиновой роще зверёк случайно попадает в приморский город из далёкой страны.

Будущие зрители в ожидании премьеры, запланированной на 1 января 2023 года, уже называют проект «издевательством над Чебурашкой» и призывают «убрать от него руки». Наученные горьким опытом предыдущих ремейков советских мультфильмов, они готовятся к разочарованию. Советский мультипликатор Гарри Бардин, режиссёр мультфильма «Летучий корабль», признался NEWS.ru, что также не испытывает иллюзий.

Ну, художественный фильм. Да, это новый формат. Но это ничего не меняет. Всё равно фильм про Чебурашку — эксплуатация старых образов и идей. Это шакальи дела. Сплошные повторы. Копия всегда хуже оригинала. Удивляюсь, что «Союзмультфильм» на протяжении стольких лет отказывается это понимать, — заявил Бардин.

Но не рано ли хоронить затею? Быть может, знакомый каждому Чебурашка сможет по-хорошему удивить зрителей и станет примером качественного семейного кино российского производства?

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Новый взгляд или дефицит идей: зачем «Союзмультфильм» снимает ремейки

Логика «Союзмультфильма», развернувшего активную деятельность после ребрендинга и смены руководства (в 2017 году председателем правления студии стала экс-руководитель развлекательного холдинга «СТС Медиа» Юлиана Слащёва), предельно понятна. Есть права на мультфильмы, герои и сюжеты которых стопроцентно узнаваемы. Не надо тратить огромные средства на их раскрутку и время на привыкание аудитории к персонажам. Есть всеобщая любовь к советским мультфильмам, которая идёт из детства. А её, как известно, ни за какие деньги не купишь. Когда всё в твоих руках, трудно бороться с соблазном использовать козыри.

Художник-мультипликатор Юрий Норштейн, автор «Ёжика в тумане», заявил NEWS.ru, что считает неверной политику нового руководства «Союзмультфильма». По его словам, вместо того чтобы привлекать для работы талантливых креативных аниматоров, студия злоупотребляет банальным копированием ставших вневременными героев и сюжетов.

Своего придумать не могут, пользуются всем готовым. При этом нельзя сказать, что делают мультфильмы лучше или хотя бы на том же, что в СССР, уровне. Получается какая-то муть. И мне очень тревожно за то, что они сделают с Чебурашкой, поскольку лично принимал участие в создании того мультфильма. Теперь добрались и до него, — отметил 80-летний Норштейн.

Почему ремейки советских мультфильмов так злят россиян

Отношение зрителей к новоделам неоднозначно. Часть с готовностью принимает аргументы о том, что обитатели Простоквашино выглядят устаревшими, как и киноязык, на котором говорят герои. Так что гаджеты в руках дяди Фёдора, образ мамы-дурочки и жаргонные словечки Матроскина в новых сериях вполне себе, выражаясь стилем нео-Шарика, «в масть». Однако другая часть зрителей возмущается тем, как «испоганили» память об их детстве, и люто возмущается качеством ремейков. В особенности — навязчивой рекламой производителя сметаны, места работы Печкина и курьерских услуг крупнейшего банка внутри новых серий.

Кадр из мультфильма «Новое Простоквашино»

По мнению Гарри Бардина, россияне никогда не полюбят ремейки так, как оригинальные мультфильмы. Во-первых, в силу самого факта вторичности. Режиссёр считает, что «в сознании людей навсегда закрепились эталонные образы и пример того, как это должно быть», поэтому любой новодел чисто психологически будет вызывать у зрителей отторжение как нечто чужеродное.

Вторую причину критики ремейков советских мультфильмов Бардин видит в низком профессионализме их создателей.