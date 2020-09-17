Гений эпохи хиппи: 85 лет назад родился Кен Кизи

17 сентября 1935 года в местечке Ла-Хунта (штат Колорадо) родился один из главных писателей бит-поколения и поколения хиппи Кеннет Элтон Кизи. Он считается одним из основных законодателей контркультурного движения 1960-х годов.

В 1962-м был опубликован роман Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Идея его написания пришла к писателю во время работы ночным санитаром в госпитале ветеранов в Менло-Парке. Через год по мотивам книги вышел спектакль Дэйла Вассермана, после чего на Кизи обрушилась популярность.

Роман получил номер 58 в рейтинге 100 лучших книг всех времён журнала Newsweek. В 1975-м Милош Форман снял одноимённый фильм, который получил пять премий «Оскар».

Следующей крупной книгой Кизи стал роман «Порою блажь великая», в котором он использовал реализм как фундамент для настоящего литературного эксперимента. Это произведение впоследствии было названо одной из важнейших американских книг второй половины XX века.

Третий полноформатный роман Кизи «Песнь моряка» был опубликован лишь в 1992 году и стал новым экспериментом. В 1994 году вышел в свет его последний роман «Последний заезд».

Кизи написал множество эссе и рассказов, в частности, эксцентричный сборник «Гаражная распродажа Кена Кизи» (1972), «Демон Максвелла» (1986), «Пещеры» (1990) и книги для детей, сатирическую пьесу «Обманщик» (1994), написанную по мотивам «Волшебника из страны Оз» Лаймена Фрэнка Баума.

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