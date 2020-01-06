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Исламистская военная группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ) напала на военную базу в кенийском городе Ламу. В результате происшествия трое американских военных погибли, ещё двое ранены.

Раненые американцы были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии, — цитирует «Политика сегодня» сообщение командования. В свою очередь, боевики утверждают, что убили 17 американцев и 9 кенийцев. Кроме того, они...