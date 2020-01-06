Фото: U.S. Department of Defense/flickr.com

США направили подкрепление на военную базу в Манда-бэй в Кении. Причиной этого стало нападение террористических сил.

Дополнительные войска необходимы для укрепления безопасности лётного поля. На базу напали террористы из «Аш-Шабаб» — группировка входит в состав «Аль-Каиды» (организация запрещена на территории России), пишет РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в результате нападения были убиты трое американских военных. Ещё двое получили ранения. Однако представители террористической группировки говорят о 17 убитых американцах и девяти кенийцах.

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