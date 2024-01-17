Военная база РФ в ЦАР: нужно ли посылать в Африку наших мальчиков

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Слова некогда популярной песни «Не нужен мне берег турецкий. И Африка мне не нужна!» становятся все менее актуальны. Идет глобальная игра между мировыми державами. И в таком контексте военные базы становятся точками опоры. После развала СССР нашей стране пришлось по ряду причин отказаться от своих военных объектов, включая базу технического слежения в Лурдесе на Кубе и порт Камрань во Вьетнаме. Но, как говорится, приходит время собирать камни. А власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) сами готовы пригласить наших военных в себе для размещения в 80 км от столицы.

Россия начинает рассредотачиваться

Военная операция РФ в Сирии по поддержке местного законного режима закрепила наши права на порт базирования российского ВМФ Тартус и базу ВВС. А это серьезное подспорье для нашего постоянного присутствия в Средиземноморском регионе. Восстанавливается наше военное сотрудничество с Кубой. Несколько раз проходила информация о перспективах появления нашей опорной базы в Судане, на Красном море в районе стратегического Баб-эль-Мандебского пролива.

Впрочем, переговоры о таком объекте в Порт-Судане, где могли бы приземляться наши самолеты и стоять на рейде корабли, шли давно. Суданские власти менялись, но неизменно активно торговались, требуя поставок современных вооружений и экономической помощи. Теперь, как сообщают СМИ, все подобные вопросы утрясены.

Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

К тому же появилась информация о том, что Серей Лавров в ходе своего африканского турне договорился о появлении нашего военного объекта и в Эритрее. На берегах того же Красного моря, через которое проходит обычно немалая часть мировой торговли. А для нас с нарастанием «параллельного импорта» контроль над ключевыми коммуникациями приобретает первостепенное значение. К тому же здесь же вовсю функционирует натовская база в Джибути.

Вернемся ли в ЦАР

Теперь просматривается перспектива нашей постоянной базы в ЦАР. Причем фактически второй раз подтверждено официальное приглашение властей ЦАР наших военных, которые в качестве инструкторов прекрасно зарекомендовали себя в этой стране. А ведь ее многие годы трясет от военных переворотов и гражданской войны, столкновений христиан и мусульман.

Считалось, что в 2021 году в ЦАР было порядка пятисот наших инструкторов, в основном тогда связанных с ЧВК «Вагнер». Теперь речь идет об официальном присутствии. Иными словами, этой базе фактически можно будет придать характер постоянной военной.

А раз так, то в ЦАР, например, смогут базироваться и вертолетные или авиационные части в качестве гарантии стабильности и последующего развития государства, которое богато алмазами, золотом и многими другим ценными минералами. Причем при наличии военной базы нашим бизнесменам будет куда менее рискованно вкладываться в ЦАР и вести там дела.

Воспоминания о будущем

В 70-е годы в ЦАР присутствовало немало наших военных и гражданских специалистов. Но в начале 80-х в лучших колониальных традициях французская армия совершила в стране государственный переворот. Столица страны Банги оказалась под полным иностранным контролем. Я сам чуть не получил по голове прикладом от нервного французского сержанта. Вся наша колония в течение пары суток была эвакуирована по настоянию новых властей.

Фото: Elise Foucaud/dpa/Global Look Press Прибытие французских солдат в столицу Банги

Теперь мы не просто возвращаемся в ЦАР, но получаем шанс по-настоящему закрепиться в этой стране в центре Африки. Да, у ЦАР нет выхода к морям и океанам, а это может затруднить коммуникации с нашим объектом в случае серьезного глобального обострения. Но республика граничит с тем же Суданом, где у нас может наконец появиться база ВМФ.

Другое дело, что во время конфликта на Украине у Кремля могут быть пока другие приоритеты.

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