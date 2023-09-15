В США пророчат новый переворот в Нигере The New York Times: в следующем году в Нигере может произойти новый переворот

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Нигер

В 2024 году в Нигере может произойти очередной госпереворот, пишет The New York Times. По данным издания, местные и западные дипломаты считают, что взявшие в стране власть генералы не имеют единого мнения по поводу стратегии управления.

Более полудюжины нигерийских и западных дипломатов заявили, что генералы, похоже, разделились во взглядах на стратегию управления и что в предстоящем году, вероятно, произойдет новый переворот, — говорится в статье.

В то же время многие опрошенные изданием жители столицы Нигера выразили готовность защищать новые власти, в том числе с оружием в руках, в частности, в случае вмешательства других стран.

Сейчас Нигер находится под контролем военных, которые в конце июля объявили об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. На этом фоне страны ЭКОВАС стали обсуждать возможность военной интервенции.

На прошлой неделе США объявили, что намерены передислоцировать часть своих войск и техники в Нигере. Пентагон также выведет второстепенный персонал из африканского государства по «соображениям безопасности».

Это решение стало первым серьезным действием Вашингтона в этой стране с момента переворота. Войска передислоцируют с авиабазы 101 в Ниамее на авиабазу 201 в Агадесе. Численность американских военных, находящихся в Нигере, до этого момента составляла 1100 человек.