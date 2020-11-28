В Кении мужчина «ожил» в морге во время бальзамирования

https://static.news.ru/photo/b3034420-3158-11eb-a247-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stewart Goldstein/Medicimage/Global Look Press

В Кении в морге мужчина по имени Питер Киген пришёл в себя в момент, когда его тело уже готовили к бальзамированию. Об этом пишет издание The Standart.

Киген потерял сознание дома, родные отвезли его в больницу. Через несколько часов медики якобы сообщили родственникам Питера, что привезли они его уже мёртвым.

При этом суперинтендант больницы Гирберт Черуйот заявил, что семья Кигена сама сочла его скончавшимся. По его словам, на просьбу врачей дать им время разобраться с состоянием мужчины, его родственники обвинили медиков в том, что те не торопятся, и сами доставили Питера в морг.

Работники этого учреждения, в свою очередь, заметили, что во время подготовки тела к бальзамированию мужчина начал двигаться. Его сразу же доставили в палату, через несколько дней его выпишут. Сам Питер признался, что был шокирован, узнав, что признали мёртвым и даже отвезли в морг.

Ранее NEWS.ru писал о том, что во временных моргах Нью-Йорка, развёрнутых на набережной в Бруклине, с начала пандемии COVID-19 хранятся около 650 тел скончавшихся от коронавируса горожан.