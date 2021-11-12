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Умер писатель Уилбур Смит

04:35, 14 ноября 2021
Умер писатель Уилбур Смит Фото: telegraph.co.uk
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Писатель Уилбур СМИТ скончался у себя дома в южноафриканском Кейптауне. Ему было 88 лет. Об этом сообщается на сайте автора.

Автор всемирно известных бестселлеров Уилбур Смит неожиданно скончался сегодня днём ​​в своём доме в Кейптауне, — говорится в сообщении.

Уилбур Смит известен своими историческими и приключенческими книгами. Он родился в 1933 году в Северной Родезии, ныне Замбия, в семье выходцев из Англии. Среди наиболее известных его книг «Когда пируют львы» (1964), «Раскаты грома» (1966), «Божество реки» (1993) и другие.

Ранее сообщалось, что в России в возрасте 75 лет умер писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин. Причиной смерти писателя стала острая сердечная недостаточность.

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