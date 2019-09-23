https://static.news.ru/photo/81d2b77c-dead-11e9-8a30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amru Salahuddien/dpa/Global Look Press

Силы правительства национального согласия (ПНС) провели ряд авиаударов во время боёв за город Эль-Азизия.

В результате были убиты три российских наёмника и члены Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует маршал Халифа Хафтар, сообщает The Libya Observer. Подробности случившегося не приводятся.

#Libya : Airstrikes by Libyan Army kill senior leaders from Haftar's forces, #Russian mercenaries https://t.co/6LOUrovPnn — The Libya Observer (@Lyobserver) September 24, 2019

В апреле командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Спустя несколько месяцев силы полководца всё ещё сражаются в том же районе и, похоже, не приблизились к захвату столицы, писал News.ru.