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Михаил Щипанов
Силы правительства национального согласия (ПНС) провели ряд авиаударов во время боёв за город Эль-Азизия.
В результате были убиты три российских наёмника и члены Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует маршал Халифа Хафтар, сообщает The Libya Observer. Подробности случившегося не приводятся.
#Libya: Airstrikes by Libyan Army kill senior leaders from Haftar's forces, #Russian mercenaries https://t.co/6LOUrovPnn— The Libya Observer (@Lyobserver) September 24, 2019
#Libya: Airstrikes by Libyan Army kill senior leaders from Haftar's forces, #Russian mercenaries https://t.co/6LOUrovPnn
В апреле командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Спустя несколько месяцев силы полководца всё ещё сражаются в том же районе и, похоже, не приблизились к захвату столицы, писал News.ru.
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Возгорание произошло в ночь на 24 сентября в одном из родильных домов в Алжире. В результате погибли восемь младенцев.
Часть детей сгорели в огне, остальные задохнулись из-за дыма, сообщил агентству France Presse представитель службы гражданской защиты.
Причина пожара выясняется, на месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее News.ru сообщал, что...
Три российских наёмника погибли при авиаударах в Ливии