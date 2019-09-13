https://static.news.ru/photo/e068a878-d54d-11e9-b8f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: MaktabAlamAlGhaida/facebook.com

В апреле командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Фельдмаршал захватил контроль над обширными районами Ливии «при очевидной поддержке России, ОАЭ, Франции и Саудовской Аравии», поэтому его заявление вызвало опасения. Спустя несколько месяцев силы полководца всё ещё сражаются в том же районе и, похоже, не приблизились к захвату столицы. Как утверждают наёмники ЧВК Вагнера, Хафтар консолидирует территорию не путём победы в битвах, а подкупом чиновников. Он якобы использует средства в размере около $150 млн, предоставленные ОАЭ.

Издание The Daily Beast изучило данные, оказавшиеся в распоряжении центра «Досье», и назвало их документальным доказательством того, что военная роль России в Ливии намного шире, чем ранее сообщали СМИ.

В документах раскрывается имя российского военного, действующего в Ливии. Речь идёт о генерал-лейтенанте Андрее Холзакове, к которому представители ЛНА обращались в апреле, понеся большие потери в результате применения высокоточной артиллерии силами, лояльными к правительству нацсогласия Ливии. Они просили Холзакова определить местонахождение этих орудий с помощью российского беспилотника, однако этот запрос был отклонён. Штаб российской группировки, как отмечается, может находиться в Бенгази.

В марте издание The Telegraph сообщило о том, что в Ливии находятся 300 наёмников ЧВК Вагнера.

Ранее News.ru рассказывал о том, почему Хафтар, у которого всё меньше шансов на победу в борьбе с Триполи, теряет поддержку Москвы и Франции.