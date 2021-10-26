Свергнутый премьер Судана вернулся домой после задержания

Свергнутому военными премьер-министру Судана Абдалле Хамдуку и его супруге разрешили вернуться домой после задержания. Другие правительственные чиновники остаются под стражей, их местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом сообщает Associated Press.

Хамдук и его жена остаются под усиленной охранной. Пока неизвестно, разрешено ли им выходить из дома.

25 октября военные задержали в Хартуме Хамдука, а также министров связи, информации, финансов и промышленности. Председатель Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение в стране, распустил совет и правительство. Он отметил, что вооружённые силы продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству. Кроме того, прекращается действие некоторых пунктов конституционной декларации, действующей с 2019 года.

Позднее Хамдука увезли в неизвестном направлении. В ответ на действия военных недовольные жители Хартума перекрыли ряд городских улиц.

Ранее переворот в Судане осудил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал освободить Хамдука и других официальных лиц.