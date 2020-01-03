https://static.news.ru/photo/c29d5f5a-2f0c-11ea-a9f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFRICOM/facebook.com

США отменили американо-марокканские военно-морские манёвры у берегов королевства из-за возросшей напряжённости после проведённой 3 января 2020 операции ВС США по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Учения под названием «Африканский морской лев» были запланированы на 8 января 2020-го в районе города Агадир, передаёт местный портал le360.

Из-за обострившихся отношений в Ираном на Ближний Восток отправился универсальный десантный корабль USS Bataan и бойцы 6-го экспедиционного батальона морской пехоты США.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.