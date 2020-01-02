Фото: Mohamed Farouk Batiche/dpa/Global Look Press

Председатель правительства Туниса Аль-Хабиб аль-Джамали представил главе государства Каису Саиду состав будущего кабмина.

Как передаёт РИА Новости, президент теперь должен обратиться в парламент для проведения заседания с целью выразить поддержку правительству аль-Джамали. Ожидается, что в самое ближайшее время премьер-министр публично огласит состав своего...