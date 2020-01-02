Глава кабинета министров Алжира Абдельазиз Джеррад сформировал новое правительство страны. Он предоставил список президенту государства Абдельмаджиду Теббуну.
Согласно документу, министром внутренних дел станет Камель Бельджуд, МИД возглавит Сабри Букадум, а Министерство финансов — Абдеррахман Рауия. Главой Минюста станет Белькасем Зегмати, Минкульта — Бендудад Малика.
Генеральный штаб возглавит Саид Шангриха, ведомство по сельскому хозяйству — Сидахмед Ферухи,
Ранее Генеральная прокуратура Алжира потребовала отправить в тюрьму на 20 лет двух экс-премьеров — Ахмеда Уяхъи и Абдельмалека Салляля, которым вменяют растрату и незаконное предоставление преференций знакомым предпринимателям, писал NEWS.ru.
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