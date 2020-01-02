Фото: Mohamed Farouk Batiche/dpa/Global Look Press

Глава кабинета министров Алжира Абдельазиз Джеррад сформировал новое правительство страны. Он предоставил список президенту государства Абдельмаджиду Теббуну.

Согласно документу, министром внутренних дел станет Камель Бельджуд, МИД возглавит Сабри Букадум, а Министерство финансов — Абдеррахман Рауия. Главой Минюста станет Белькасем Зегмати, Минкульта — Бендудад Малика.

Генеральный штаб возглавит Саид Шангриха, ведомство по сельскому хозяйству — Сидахмед Ферухи, передаёт РИА Новости.

Ранее Генеральная прокуратура Алжира потребовала отправить в тюрьму на 20 лет двух экс-премьеров — Ахмеда Уяхъи и Абдельмалека Салляля, которым вменяют растрату и незаконное предоставление преференций знакомым предпринимателям, писал NEWS.ru.

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