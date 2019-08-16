Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси назначил на должность руководителя администрации Суэцкого канала генерал-лейтенанта Усаму Раби. Об этом сообщили в администрации главы африканского государства.
Предыдущий глава администрации канала, Мохаб Мамиш, назначен на пост советника президента Египта по морским портам, передаёт
Администрация Суэцкого канала отвечает за его техническое обслуживание, а также за судоходство.
В 2018-м финансовом году доход Египта от эксплуатации канала составил $5,5 млрд, что на 11,5% больше, чем годом ранее, пишет
Как писал в ноябре 2018 года News.ru, Россия, Индия и Иран хотят подвинуть Суэцкий канал и предложить миру более выгодную альтернативу — транспортный коридор «Север — Юг». Его строительство позволит сократить время и увеличить количество перевозимого товара.