https://static.news.ru/photo/28c89096-c113-11e9-8d0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Balou46/Wikimedia Commons

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси назначил на должность руководителя администрации Суэцкого канала генерал-лейтенанта Усаму Раби. Об этом сообщили в администрации главы африканского государства.

Предыдущий глава администрации канала, Мохаб Мамиш, назначен на пост советника президента Египта по морским портам, передаёт Reuters .

Администрация Суэцкого канала отвечает за его техническое обслуживание, а также за судоходство.

В 2018-м финансовом году доход Египта от эксплуатации канала составил $5,5 млрд, что на 11,5% больше, чем годом ранее, пишет РБК .

Как писал в ноябре 2018 года News.ru, Россия, Индия и Иран хотят подвинуть Суэцкий канал и предложить миру более выгодную альтернативу — транспортный коридор «Север — Юг». Его строительство позволит сократить время и увеличить количество перевозимого товара.