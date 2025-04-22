Врач раскрыла уникальные полезные свойства перепелиных яиц Гастроэнтеролог Тимощенко: перепелиные яйца полезны для репродуктивного здоровья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчинам и женщинам следует чаще употреблять в пищу перепелиные яйца, так как они полезны для репродуктивного здоровья, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По ее словам, этот продукт является уникальным по пищевой ценности, поскольку содержит сбалансированное количество белков, жиров, витаминов и микроэлементов.

Перепелиные яйца — уникальный по пищевой ценности продукт. Несмотря на миниатюрные размеры, каждое яйцо содержит сбалансированное количество белков, жиров, витаминов и микроэлементов. Перепелиные яйца содержат витамины группы В, а также микроэлементы, такие как селен, цинк и фосфор. Селен и цинк важны для работы иммунной системы, а также необходимы для поддержания репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин, — пояснила Тимощенко.

По ее словам, перепелиные яйца богаты витаминами групп А и D, которые поддерживают зрение, иммунитет и участвуют в регуляции обмена кальция. Также гастроэнтеролог подчеркнула, что в них содержится лецитин, полезный для сердца и нервной системы.

Перепелиные яйца содержат целый спектр витаминов и микроэлементов, так важных для здоровья. Это витамин А, необходимый для поддержания здоровья глаз. Витамин D, который важен для обмена кальция, иммунитета и настроения. Несмотря на повышенное содержание жиров, в перепелиных яйцах имеется лецитин. Это важное для организма вещество позволяет поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, влияя на уровень «плохого» холестерина. Оно также поддерживает работу нервной системы, в частности, обеспечивает передачу нервных импульсов, — резюмировала Тимощенко.

Ранее нутрициолог, биохимик и психолог по РПП Анна Дивинская заявила, что водянистые овощи и фрукты, такие как огурцы, арбузы и сельдерей, помогают поддерживать оптимальный уровень гидратации, а это важно для правильной работы почек. По ее словам, также в список полезных продуктов входят крестоцветные овощи — цветная капуста, брокколи и белокочанная капуста, которые содержат важные для почек витамины С и К.