Врач предупредил об опасности самолечения при помощи диет Врач Ковальков: лечение при помощи диет может привести к отказу почек

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Самолечение при помощи диет может привести к отказу работы почек, заявил в беседе с НСН диетолог Алексей Ковальков. Он добавил, что назначать тип питания может только квалифицированный врач.

Организм индивидуален: кому-то можно садиться на диету, ведь он молодой и здоровый, а у кого-то могут почки отказать, например. <...> Нужно обращаться к специалисту, сдавать анализы и так далее, потому что диета — лечение, — предупредил Ковальков.

Диетолог также обратил внимание на то, что многие люди подходят к вышеуказанному процессу поверхностно. Но все диеты могут так или иначе нанести вред. Только врач способен оценить состояние пациента и подобрать ему правильный рацион.

Врач Татьяна Залетова ранее напомнила, что прием воды очень важен для организма. Она добавила, что если человек отвык принимать жидкость, то ему стоит постепенно увеличить ее объем, чтобы организм не испытывал стресс.

Диетолог Ольга Редина прежде отмечала, что оливки могут помочь желающим сбросить вес благодаря тому, что в них содержится эленовая кислота, снижающая уровень глюкозы в крови.