Диетолог напомнила о важности употребления воды Диетолог Залетова: нужно постепенно приучать организм к употреблению воды

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Если человек не хочет пить в течение дня, то ему стоит постепенно приучать организм к употреблению воды, заявила в беседе с aif.ru врач-диетолог Татьяна Залетова. Она сравнила эту практику с началом занятий спортом.

Чтобы свести к минимуму негативные последствия, нужно оценить, сколько вы выпиваете воды в день, а потом постепенно увеличивать это количество. Можно добавлять по 200 мл в неделю. Тогда организм спокойно адаптируется, — напомнила Залетова.

Врач также предупредила, что в первое время после увеличения объема жидкости могут начаться отеки. Если эти проблемы не заканчиваются, то человеку стоит обратиться за помощью к врачам.

Залетова обратила внимание на то, что человек часто может спутать чувство жажды и голода, начиная усилено питаться. При таком развитии события трапезу стоит начать с употребления жидкости.

Диетолог София Кованова ранее призвала пить в жаркую погоду питьевую воду, а также минеральный квас, кефиры и смузи, чтобы утолить жажду. Она добавила, что при повышении температуры в окружающей среде организм особенно нуждается в дополнительных витаминах и минералах для функционирования. .