Диетолог указала на пользу оливок при похудении Диетолог Редина: содержащаяся в оливках эленоловая кислота помогает похудеть

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оливки благодаря содержанию эленоловой кислоты помогают сбросить лишний вес, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Ольга Редина. Она добавила, что это происходит за счет снижения уровня глюкозы в крови.

Одним из ключевых компонентов оливок является эленоловая кислота, которая имеет антиоксидантные свойства и способствует нормализации уровня глюкозы в крови. Это может способствовать снижению уровня сахара, улучшению чувства насыщения и похудению, — уточнила Реднина.

Кроме того, на помощь в сбросе веса, по мнению диетолога, могут прийти орехи, так как они ускоряют метаболизм и уменьшают аппетит. В качестве полезного перекуса также можно назвать помидоры черри, перец, авокадо, огурцы, редиску и сельдерей с соусом на основе греческого йогурта, предложила диетолог.

Реднина также обратила внимание на такие сухофрукты, как чернослив, изюм и инжир. По ее словам, они помогают предотвратить переедание, так как содержат в составе большое количество питательных веществ и имеют низкий гликемический индекс.

Эндокринолог Юлия Репникова ранее указала на то, что все препараты для похудения имеют побочные эффекты. Она заметила, что такие средства часто замедляют перистальтику кишечника и желудка, а также могут вызывать аллергию. По словам врача, прием таких препаратов можно начинать только после назначению лечащего специалиста, так как они официально разрешены для употребления в России только диабетикам.