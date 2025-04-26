Устали считать овец и мечтаете наконец выспаться? Эти натуральные чаи с травами помогут расслабиться и уснуть без таблеток.
1. Классический успокаивающий.
Ингредиенты:
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ромашка — 1 ч. л.;
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мята — 1/2 ч. л.;
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мелисса — 1/2 ч. л.;
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мед — по вкусу.
Приготовление
Залейте травы 300 мл кипятка, настаивайте 10 минут. Пейте чай теплым за час до сна.
2. Молочный с лавандой.
Ингредиенты:
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молоко — 200 мл;
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лаванда — 1 ч. л.;
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мед — 1 ч. л.
Приготовление
Подогрейте молоко с лавандой (не кипятите!), процедите, добавьте мед.
3. Специальный «вырубающий».
Ингредиенты:
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валериана — 1 ч. л.;
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хмель — 1/2 ч.л.;
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липа — 1/2 ч. л.
Приготовление
Залейте травы 250 мл воды 80°C, настаивайте 15 минут.
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