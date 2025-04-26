Устали считать овец и мечтаете наконец выспаться? Эти натуральные чаи с травами помогут расслабиться и уснуть без таблеток.

1. Классический успокаивающий.

Ингредиенты:

  • ромашка — 1 ч. л.;

  • мята — 1/2 ч. л.;

  • мелисса — 1/2 ч. л.;

  • мед — по вкусу.

Приготовление

Залейте травы 300 мл кипятка, настаивайте 10 минут. Пейте чай теплым за час до сна.

2. Молочный с лавандой.

Ингредиенты:

  • молоко — 200 мл;

  • лаванда — 1 ч. л.;

  • мед — 1 ч. л.

Приготовление

Подогрейте молоко с лавандой (не кипятите!), процедите, добавьте мед.

3. Специальный «вырубающий».

Ингредиенты:

  • валериана — 1 ч. л.;

  • хмель — 1/2 ч.л.;

  • липа — 1/2 ч. л.

Приготовление

Залейте травы 250 мл воды 80°C, настаивайте 15 минут.

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