Названы причины, почему стоит добавлять в мед щепотку соли «Доктор Питер»: эксперты рекомендуют перед тренировкой съедать ложку меда и соль

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Перед тренировкой полезно съесть мед с щепоткой соли, это обеспечит организму заряд энергии во время физических нагрузок и защитит от обезвоживания, сообщает портал «Доктор Питер». Смесь лучше принять за полчаса-час до спорта. При этом эксперты советуют ограничиться максимум двумя ложками подобной смеси.

Мед — это источник простых углеводов. Он на 80% состоит из глюкозы и фруктозы. Углеводы — общепризнанный источник энергии для тренировок, а сочетание глюкозы и фруктозы может уменьшить расстройство пищеварения и улучшить физическую работоспособность, — объяснила диетолог Сидни Лаппе.

В свою очередь спортивный диетолог Дестини Муди напомнила, что в соли содержатся электролиты, хлорид и натрий. Эти вещества играют важную роль в работе мышц, передаче нервных сигналов, балансе жидкости и регулировании температуры, что имеет важное значение для эффективности тренировок. Обезвоживание и электролитный дисбаланс снижают работоспособность, поэтому употребление соли перед тренировкой помогает удержать жидкость в организме.

Ранее диетолог и врач-нутригенетик Андрей Золотарев предупредил, что при нагреве меда часть его полезных свойств теряется, однако он не становится от этого вредным. Он отметил, что засахаренный мед нравится не всем, поэтому многие нагревают его, чтобы вернуть текучесть.