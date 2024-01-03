Стало известно, опасен ли мед при нагреве Диетолог Золотарев: при нагревании часть полезных свойств меда теряется

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При нагреве меда часть его полезных свойств теряется, однако он не становится от этого вредным, заявил в интервью радио Sputnik диетолог и врач-нутригенетик Андрей Золотарев. Он отметил, что засахаренный мед нравится не всем, поэтому многие нагревают его, чтобы вернуть текучесть.

Мед может потерять ряд свойств после того, как вы его нагрели. В нем есть определенное количество ферментов, которые разрушаются при нагревании, есть витамины, которые боятся температурной обработки, — предупредил Золотарев.

Он также подчеркнул, что распространенное мнение о токсичности меда после нагревания не соответствует действительности. Нагретый мед не становится опасным для здоровья. Чтобы минимизировать потерю ферментов и витаминов, диетолог рекомендует правильный способ нагревания меда.

Надо залить в емкость кипяток, подождать, пока температура опустится до 80 градусов, и только после этого опустить туда закрытую баночку с медом. Через полчаса, когда температура упадет, нужно слить немного воды и добавить горячей. При этом диетолог не рекомендует нагревать мед в микроволновке или на традиционной водяной бане, когда тару с продуктом опускают в кипящую жидкость.

Ранее специалист Центра оценки качества зерна Наталья Третьякова рассказала, что фальсифицированный мед обладает неприятным и несвойственным для данного продукта запахом. Кроме того, при кристаллизации поддельный мед разделяется на два слоя — жидкий и плотный.