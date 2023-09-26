Россиянам рассказали, как определить фальшивый мед Технолог Третьякова: фальшивый мед обладает неприятным и несвойственным запахом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фальсифицированный мед обладает неприятным и несвойственным для данного продукта запахом, а также при кристаллизации разделяется на два слоя — жидкий и плотный, рассказала NEWS.ru специалист Центра оценки качества зерна Наталья Третьякова. Она отметила, что контрафактное лакомство при длительном нагревании теряет природный аромат.

Незрелый мед имеет жидкую консистенцию, а при кристаллизации будет разделяться на два слоя, жидкий и плотный. Причем соотношение слоев неодинаково — жидкого больше, чем плотного. Фальсифицированный мед обладает неприятным или несвойственным ему запахом: при порче в виде брожения или при длительном нагревании продукт теряет свой природный аромат, — отметила Третьякова.

Ранее председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин заявил NEWS.ru, что доля фальсифицированного меда на московских прилавках, по официальным данным, составляет больше 50%. В действительности же, по его словам, такого продукта намного больше.

В магазине, по его мнению, купить натуральный мед точно не получится. Больше шансов найти хороший продукт на ярмарке. А лучше всего приобретать мед непосредственно на пасеке или у знакомых пчеловодов.