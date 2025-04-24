Раскрыты пять основных факторов риска болезней сердца Кардиолог Васильева призвала россиян изменить привычки ради продления жизни

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Даже в 50 лет можно изменить свои привычки и продлить жизнь на десятилетия, заявила в своем Telegram-канале врач-кардиолог Ирина Васильева. Она также рассказала, что существует пять основных факторов, повышающих вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. К ним относятся гипертония, никотиновая зависимость, избыточная масса тела, сахарный диабет и повышенный холестерин.

Почему это важно? Потому что даже в возрасте около 50 лет люди могут вносить изменения в свой образ жизни и влиять на ее продолжительность. Нет, не поздно. Возможно, самое время, — написала кардиолог.

Как пояснила Васильева, наличие этих факторов способно уменьшить продолжительность жизни человека более чем на десятилетие. Однако медицинские исследования показывают, что изменение образа жизни даже в зрелом возрасте дает положительные результаты. Наибольший эффект, по словам кардиолога, наблюдается при нормализации артериального давления и полном отказе от курения.

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