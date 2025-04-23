Перечислены скрытые причины инфаркта Врач Григорьян назвал стресс и малоподвижность неочевидными причинами инфаркта

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Генетическая предрасположенность, стресс и малоподвижный образ жизни являются важными, но не всегда очевидными факторами риска развития инфаркта, рассказал в беседе с «Радио 1» кандидат медицинских наук, эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян. По его словам, важно знать семейный анамнез.

Если в роду были ближайшие родственники, у которых был инфаркт или инсульт, то это повод задуматься и, соответственно, проходить периодические обследования, — объяснил медик.

Григорьян подчеркнул важность контроля питания, физической активности и уровня липидов. Он отметил, что стресс вызывает выброс гормонов, повреждающих сосуды, а гиподинамия приводит к набору веса и увеличению нагрузки на сердце.

Ранее кардиолог Заур Шугушев заявил, что вопреки некоторым мнениям, человек не способен натренировать сердечную мышцу. Для поддержания здоровья сердца он посоветовал отслеживать уровень глюкозы и холестерина, давление и массу тела.