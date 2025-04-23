Кардиолог рассказал, можно ли натренировать мышцу сердца Кардиолог Шугушев заявил, что человек не способен натренировать сердечную мышцу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вопреки некоторым мнениям, человек не способен натренировать сердечную мышцу, заявил «Вечерней Москве» кардиолог Заур Шугушев. Для поддержания здоровья сердца он посоветовал отслеживать уровень глюкозы и холестерина, давление и массу тела.

Сохранить сердечную мышцу в здоровом состоянии поможет отказ от вредных привычек. Они убивают ее в первую очередь. Это курение, алкоголь и стрессы, — отметил Шугушев.

Он объяснил, что сердце можно сравнить с двигателем, имеющим ограниченный ресурс. По его мнению, тренировать этот «мотор» невозможно — любая физическая активность лишь создает дополнительную нагрузку. Врач также добавил, что популярное правило 10 тысяч шагов в день не приносит никакой пользы для сердечной мышцы.

Хирург Тахир Ярахмедов ранее заявил, что синдром «разбитого сердца» может развиться из-за сильного стресса и по симптомам напоминает инфаркт. По его словам, заболевание чаще встречается у женщин старше 60 лет.