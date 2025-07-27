Боль в спине: когда достаточно разминки, а когда к врачу

Боль в спине: когда достаточно разминки, а когда к врачу

Боль в спине — распространенная проблема, но не всегда она требует медицинского вмешательства. В большинстве случаев дискомфорт вызван мышечным напряжением и проходит после легкой разминки и отдыха. Однако есть симптомы, при которых визит к врачу откладывать нельзя.

Если боль появилась после неудобного положения или легкой физической нагрузки — попробуйте простые упражнения на растяжку и теплый душ. Но когда боль острая, отдает в ногу или руку, сопровождается онемением — это повод для срочной консультации. Особенно тревожны симптомы вроде потери контроля над мочеиспусканием, температуры выше 38° или боли после травмы. В таких случаях не экспериментируйте с самолечением — сразу обращайтесь к специалисту. Для профилактики ежедневно делайте простую гимнастику для спины и следите за осанкой.

Ранее также сообщалось о важной привычке, которая улучшит ваше здоровье. Просто делайте это по утрам и почувствуете положительные изменения.