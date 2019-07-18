https://static.news.ru/photo/b59ef29e-a999-11e9-93ec-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация президента Украины Владимира Зеленского выступила с предложением для Кремля об одновременном освобождении главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и режиссёра Олега Сенцова, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

По её словам, в офисе украинского лидера заинтересовались предложением пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова об освобождении журналиста для демонстрации «шага доброй воли».

Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу — освободить Олега Сенцова, — написала она в своём Facebook .

Для того чтобы стороны были уверены в «доброй воле» коллег, считает она, такие действия должны происходить одновременно.

Как ранее писал News.ru, Песков заявил, что возвращение в Россию журналиста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для начала диалога Москвы и Киева. Ранее Зеленский сообщил, что возвращение украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе, может стать шагом к восстановлению диалога с РФ.