Администрация президента Украины Владимира Зеленского выступила с предложением для Кремля об одновременном освобождении главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и режиссёра Олега Сенцова, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
По её словам, в офисе украинского лидера заинтересовались предложением пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова об освобождении журналиста для демонстрации «шага доброй воли».
Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу — освободить Олега Сенцова, — написала она в своём
Для того чтобы стороны были уверены в «доброй воле» коллег, считает она, такие действия должны происходить одновременно.
Как ранее писал News.ru, Песков заявил, что возвращение в Россию журналиста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для начала диалога Москвы и Киева. Ранее Зеленский сообщил, что возвращение украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе, может стать шагом к восстановлению диалога с РФ.