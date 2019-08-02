Фото: Сергей Булкин/News.ru

Петербургский кикбоксер Виталий Крутолевич избил свою возлюбленную за отказ сварить суп.

Причиной, как бы смешно это ни звучало, оказался несваренный суп. Я сказала, что я только проснулась и сейчас не буду готовить, на что он ответил, что меня заставит, и оттащил...