https://static.news.ru/photo/a0ce07ca-b4f6-11e9-8129-fa163e074e61_660.jpgХабиб НурмагомедовФото: Сергей Булкин/News.ru
Тренер американского бойца смешанных боевых искусств Джона Джонса Брендон Гибсон подарил действующему чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабибу Нурмагомедову именные перчатки.
На левой перчатке изображён россиянин во время прыжка из клетки после победы над ирландским бойцом Конором Макгрегором с надписью «Send me location (Пришли мне место встречи)». Эту фразу россиянин произнёс во время одной из пресс-конференций ирландцу после нападения Макгрегора на автобус, в котором находился российский спортсмен.