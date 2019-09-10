https://static.news.ru/photo/50585e9c-d3a2-11e9-8735-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Великобритании потратила 93 фунта и три часа на дорогу, чтобы встретиться с мужчиной из приложения для знакомств Tinder. Однако свидание закончилось, толком не успев начаться.

По словам 28-летней Джейд Сэвидж, увидев её, мужчина заявил, что она «прибавила в весе» со времени их первой встречи, которая состоялась четыре недели назад.

Сэвидж решила пропустить это замечание, надеясь всё же хорошо провести время, однако через пять минут пара окончательно поругалась. После мужчина отвёз знакомую обратно на станцию, чтобы та поскорее уехала домой.

В общей сложности Джейд потратила 30 фунтов на такси, 12 фунтов на автобус, 46 фунтов на поезд и ещё пять фунтов на вино, которое помогло ей «заглушить печаль», передаёт Mirror .

Ранее News.ru писал, что девушка спугнула кавалера мясной тарелкой. История произошла с Даниэлль Бетси из Канады, которая решила воспользоваться приложением для знакомств Tinder во время поездки в Германию. Она разместила сообщение, в котором рассказала, какое блюдо выбрала бы для первого свидания. Девушка предложила выпить вина и отведать мясную тарелку.