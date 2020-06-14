Жители Венеции протестуют против вернувшихся в город туристов

https://static.news.ru/photo/ba08b402-ae37-11ea-9f3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Herbert Berger/Global Look Press

Венецианцы больше не хотят видеть в городе туристов, в связи с чем в городе начались акции протеста.

Отмечается, что жителей Венеции возмущает, что туристы «будут пачкать» воду в каналах. За время карантина она так очистилась, что стала прозрачной. Именно поэтому венецианцев возмущают корабли и теплоходы, на которых иностранцы к ним прибывают, пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что в 2016 году группа активистов уже бунтовала против засилья туристов. Тогда венецианцы жаловались, что людей в городе так много, что по тротуарам с трудом удаётся протиснуться человеку с сумкой на колёсиках.

Как писал NEWS.ru, двух немецких туристов, которые купались в венецианском Гранд-канале, выдворили из Венеции городские власти. Немецких туристов оштрафовали на €350 каждого, и им пришлось временно покинуть город.

Штраф является стандартным наказанием для тех, кто пытается купаться в знаменитых каналах Венеции и не связан с ограничениями по коронавирусу. Выдворить туристов из города властям Венеции позволяет положение о поддержании общественного порядка.