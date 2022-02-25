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Жителей района Оболонь в Киеве попросили сидеть дома из-за возможных боёв

13:40, 25 февраля 2022
Жителей района Оболонь в Киеве попросили сидеть дома из-за возможных боёв Киев Фото: Leonhard_Niederwimmer/pixabay
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Жителей Оболонского района Киева просят не выходить на улицу в связи с приближением активных боевых действий, сообщает пресс-служба мэрии столицы Украины. Исключением может стать только необходимость перемещения в укрытие.

Пожалуйста, будьте бдительны и оставайтесь в помещениях — дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно из-за приближения врага. Единственным исключением может стать необходимость перемещения в укрытие в случае включения сигнала воздушной тревоги. Сидя дома, держитесь подальше от окон,- подчеркнули в ведомстве.

Ранее Telegram-канал украинского агентства УНИАН сообщил об уничтожении   диверсионной группы в Оболони, которые были переодеты в форму ВСУ.

Ранее в соцсетях появились видеокадры движения техники по этому району Киева. 

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