Жителей района Оболонь в Киеве попросили сидеть дома из-за возможных боёв
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
13:40, 25 февраля 2022
КиевФото: Leonhard_Niederwimmer/pixabay
Читайте нас в Google Новости
Жителей Оболонского района Киева просят не выходить на улицу в связи с приближением активных боевых действий, сообщает пресс-служба мэрии столицы Украины. Исключением может стать только необходимость перемещения в укрытие.
Пожалуйста, будьте бдительны и оставайтесь в помещениях — дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно из-за приближения врага. Единственным исключением может стать необходимость перемещения в укрытие в случае включения сигнала воздушной тревоги. Сидя дома, держитесь подальше от окон,- подчеркнули в ведомстве.
Ранее Telegram-канал украинского агентства УНИАН сообщил об уничтожении диверсионной группы в Оболони, которые были переодеты в форму ВСУ.
Ранее в соцсетях появились видеокадры движения техники по этому району Киева.