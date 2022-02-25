Жителей района Оболонь в Киеве попросили сидеть дома из-за возможных боёв

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Москва уверена, что период нормализации в отношениях России и Запада так или иначе наступит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что заявления из Киева о готовности обсуждать нейтральный статус Украины являются «движением в сторону позитива». Его слова приводит РИА Новости.

Ждали…По мере того, как будет наступать понимание вынужденности этой операции, понимание неизбежности твёрдых решительных действий со стороны России для обеспечения своей безопасности. Так или иначе период нормализации наступит, — заявил...