В пятницу, 2 июня, недалеко от города Баласор в штате Одиша на востоке Индии пассажирский поезд столкнулся с грузовым (по другой версии — с другим пассажирским) и частично сошел с рельсов. В результате по меньшей мере 288 человек погибли и 900 ранены.
Все ресурсы экстренных служб штата задействовали в ликвидации последствий катастрофы и оказании помощи раненым — были задействованы более сотни спасателей. Власти объявили о государственном трауре 3 июня.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьеру Индии Нарендре Моди. А в Генконсульстве РФ заявили, что информации о пострадавших в катастрофе россиян не поступало.
Кадры страшной катастрофы — в галерее NEWS.ru.
Фото: PIYAL ADHIKARY/EPA/TASS
Почти 300 человек погибли и 900 пострадали в результате столкновения трех поездов в Индии
Фото: UNI/XinHua/Global Look Press
Почти 300 человек погибли и 900 пострадали в результате столкновения трех поездов в Индии
Фото: UNI/XinHua/Global Look Press
Почти 300 человек погибли и 900 пострадали в результате столкновения трех поездов в Индии
Фото: UNI/XinHua/Global Look Press
Почти 300 человек погибли и 900 пострадали в результате столкновения трех поездов в Индии
Фото: UNI/XinHua/Global Look Press
Почти 300 человек погибли и 900 пострадали в результате столкновения трех поездов в Индии
Фото: UNI/XinHua/Global Look Press
Почти 300 человек погибли и 900 пострадали в результате столкновения трех поездов в Индии