Почти 300 человек погибли, 900 ранены: фото страшной ж/д катастрофы в Индии

Фото: AP/TASS

Почти 300 человек погибли и 900 пострадали в результате столкновения трех поездов в Индии

В пятницу, 2 июня, недалеко от города Баласор в штате Одиша на востоке Индии пассажирский поезд столкнулся с грузовым (по другой версии — с другим пассажирским) и частично сошел с рельсов. В результате по меньшей мере 288 человек погибли и 900 ранены.

Все ресурсы экстренных служб штата задействовали в ликвидации последствий катастрофы и оказании помощи раненым — были задействованы более сотни спасателей. Власти объявили о государственном трауре 3 июня.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьеру Индии Нарендре Моди. А в Генконсульстве РФ заявили, что информации о пострадавших в катастрофе россиян не поступало.

Кадры страшной катастрофы — в галерее NEWS.ru.