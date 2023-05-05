Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Бангладеш

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На территории Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,2. Оно было зарегистрировано в пятницу, 5 мая. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов, эпицентр стихии находился в семи километрах на север от города Нарсингди с населением порядка 281 тысячи человек. Очаг размещался на глубине 35 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в акватории Тихого океана близ полуострова Камчатка. По словам местных жителей, они хорошо ощутили подземные толчки, их силу они оценивают в 3 балла.

Также у берегов Филиппин было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр стихии находился в 15 километрах на северо-восток от муниципалитета Маконакон в провинции Исабела.