Зеленский заявил о работе над визитом МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о работе, которую проводит украинское руководство, чтобы провести визит миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Глава государства отметил, что над этим в частности работают украинские дипломаты. По его словам, только «прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС» может гарантировать возвращение к ядерной безопасности.

Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ в постоянном контакте, сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию, — поделился Зеленский.

Президент отметил, что лишь работа МАГАТЭ позволит обеспечить безопасность ядерного объекта.

Британские пользователи Twitter ранее назвали президента Украины Владимира Зеленского военным преступником и осудили его слова о готовности нанести удары по Запорожской АЭС. Жители Великобритании возмутились неприкрытым признанием украинского лидера в том, что всё это время ВСУ наносили удары по критической инфраструктуре.

Многие напомнили о том, что Киев неоднократно обвинял Россию в том, что военные наносят удары по территории, которую она же и контролирует. Некоторые порекомендовали запасаться таблетками йода из-за вероятности ядерной катастрофы. Многие пользователи при этом отметили, что Зеленский, скорее всего, уедет в свой особняк в Штаты в случае такого сценария.