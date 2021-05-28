Зеленский захотел поговорить с Байденом перед его встречей с Путиным

https://static.news.ru/photo/e44db352-5f53-11eb-a6d3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский хочет провести переговоры с американским коллегой Джо Байденом перед тем, как последний встретится в Женеве с главой России Владимиром Путиным. Об этом, ссылаясь на собственные источники в кабинете министров Украины, пишет «Зеркало недели».

Встреча Путина и Байдена назначена на 16 июня. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, американский лидер намерен обсудить в ходе саммита с российским коллегой ряд вопросов, в том числе стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.

Украинская и американская стороны прорабатывают телефонный звонок между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским перед саммитом лидеров США и России в Женеве, где Байден встретится с Владимиром Путиным, — пишет издание, не уточняя, на какие темы собираются говорить политики.

Позднее намерение украинской стороны подтвердили представители МИД государства.

Как ранее сообщили эксперты ФБА, значение назначенной на 16 июня встречи лидеров России и США может быть переоценено. Аналитики напомнили, что Кремль ранее заявлял, что по итогу встречи подписания каких-либо документов не планируются.

Представители двух стран отмечали, что у сторон накопилось большое количество вопросов, для решения которых требуется поддержание длительного диалога. На этом фоне заявление о готовности двух государств пойти на контакт и наладить отношения звучит многообещающе. Однако, по мнению экспертов, стоит учитывать то, что даже при самом удачном исходе в рамках одной встречи кардинальных изменений мы не увидим.